Артур Саргсян скончался после 25-дневной голодовки

Недавно арестованный Артур Саргсян объявил голодовку, которая привела к ухудшению его самочувствия. Во время нахождения в медицинском центре он скончался.

Артур Саркисян был арестован по причине взаимодействия с захватчиками ереванского здания полка ППС. Мужчина носил вооруженным личностям еду. Во время ареста обвиняемый объявил о голодовке, которая продлилась практически месяц, а именно 25 дней. После этого депутаты, относящиеся в Национальное Собрание страны, в начале марта текущего года подали ходатайство, на основании которого мужчину выпустили. Было принято решение перевести обвиняемого в медицинский центр «Армения».

«Мужчину перевезли в медицинский центр, где была проведена операция, так как он находится в тяжелом состоянии», — сообщили сотрудники центра.

Напомним, летом прошлого года на личной машине Саргсян доставлял пищу к зданию ППС, которое на тот момент было захвачено вооруженными людьми. Он делал это после того, как полиция перестала доставлять членам группировки еду, когда они освободили всех заложников. В конце 2016 года его освободили, следствие решило переквалифицировать обвинение по отношению к мужчине, как помощь вооруженным лицам.