Археологи-любители нашли древнее золото: в Британии обнаружили артефакты кельтов

На протяжении последнего времени археологи-любители из Британии обнаруживают различные интересные находки. На сегодняшний день активно обсуждаются пару товарищей, сделавших открытие, которое может переписать британскую историю.

Марк Хэмблтон и его друг Джо Канья являются приятелями около 20 лет, их увлечением считается поиски различного металла. Они никогда не находили ничего стоящего, и были готовы даже прекратить занятие, решив переключиться на рыболовство. Последним их делом могло стать обследование очередного пастбища, которым владел фермер Стюарт Хиту. Во время прогулки с металлодетектором по территории поля, чтобы просто подышать воздухом и побороть хандру, друзья сами того не ожидая, нашли золото: «Мы были шокированы, просто кричали, ноги подкашивались, ничего не понимали. Присутствовал страх, но одновременно было весело». Товарищи решили отвезти найденное экспертам специального проекта, которое предназначено для археологов.

Находкой мужчин стало три украшения, которые необходимо носить на шее, а также браслет, принадлежащий V-III веку до нашей эры. Артефакты причислили к статусу королевских сокровищ. Необходимо отметить, что находки не местные, они были созданы кельтами на континенте, на территории современной Германии, Франции, а после оказались в центральной части Британии.