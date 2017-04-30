Вчера в Гаграх произошло серьезное ДТП, в результате которого скончалось четыре человека, среди них двое детей. Столкновение автомобилей произошло вечером на объездной дороге. Эту информацию сообщили в ГАИ Республики.

Батал Агрба, являющийся замначальника ГАИ Абхазии, рассказал о жуткой аварии, которая произошла 29 апреля в Гаграх. В результате вечернего инцидента скончалось 4-е человека, среди них двое детей. По данным ГАИ, во время движения машина ВАЗ, водителем которого является Артавазд Косян, столкнулась с Mercedes, иномаркой управлял Аджба Вадим.

«В результате столкновения погибли четыре человека, находившиеся в ВАЗ-2106. Предположительно, водитель «жугили» шестой модели совершал разворот в неположенном месте, недалеко от объездной дороги города Гагра», — заявил Агрба

Необходимо отметить, еще одна пассажира отечественного автомобиля госпитализирована в больницу, она находится в тяжелом состоянии. На сегодняшний день правоохранительными органами продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в этот день в Абхазии произошло еще одной ДТП. Так, водитель Nissan Skyline, направляющийся в Сухум, не справился с управлением и съехал в кювет около Мюссере. Во время осмотра автомобиля, стало известно, что машина двигалась со скоростью 190 км/ч. В результате инцидента двое пострадавших находятся в реанимации, еще один человек также был госпитализирован в больницу.