На протяжении нескольких дней под Авдеевкой наблюдаются боевые действия. Жители Донбасса рассказали, что данные бои являются самыми ожесточенными с лета 2015 года.

Из-за обострения конфликта в Донбассе, где снова применяется тяжелое орудие, в Совбезе ООН планируют обсудить меры, направленные на предотвращения военных действий. Стоит отметить, что эти переговоры пройдут в закрытом режиме. Олафа Скуга, который является швейцарским представителем Совбеза, заявил, что инициатором совещания стала киевская сторона. Необходимо отметить, на днях ДНР и ЛНР обратились к властям Германии, США и РФ с просьбой повлиять на украинскую армию, для завершения обстрелов городов Донбасса с их стороны.

«Призываем остановить Киев и заставить украинские власти прекратить наступления. Заставьте украинскую армию перестать совершать обстрелы мирных жителей Донбасса и снять экономическую блокаду», — обратились к главам стран Денис Пушилин вместе с Владимиром Дегтяренко.

Представители Республик заявили, что региону угрожает экологическая, гуманитарная катастрофа, которую нужно вовремя предотвратить. Они отмечают, что киевская армия наносит удары по промышленным объектам.