Банки США препятствуют финансированию Россией МАГАТЭ

В российском МИД прокомментировали заморозку банками Америки транша России, который выделен на гумпроекты МАГАТЭ. В ведомстве утверждает, что это решение является злоупотреблением полномочий международной финансовой системой.

В марте 2017 года банки Америки выполнили заморозку транша России, который являлся добровольным взносом для реализации МАГАТЭ, данная программа направленна на лечение раковых болезней. Кредитной организации РФ, через которую осуществлялся перевод, задавали вопрос: относится ли платеж к Ирану. Российская сторона заверила, что денежные средства имеют гуманитарную цель, но кредитные организации Америки пару недель задерживали транш, а после осуществили возврат этих денег.

«В МАГАТЭ до сих пор не получен российский добровольный взнос на цели лечения рака в 2017 году», — утверждают в МИД.

В российском МИД считают, что это решение наталкивает на мысль об умышленном создании препятствий для финансирования страной гумпроекта МАГАТЭ.

«Эти действия банков США могут рассматриваться как злоупотребление международной финансовой системой за счет контроля за долларовыми транзакциями, что в данном случае наносит прямой ущерб функционированию системы ООН», — заявили в ведомстве.

В министерстве также отметили, что финансовые учреждения США не могли самостоятельно пойти на эту блокировку госплатежей. По их мнению, речь идет об интерпретации ими правительственных ограничений, связанных с санкциями.