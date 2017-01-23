«Бэррон Трамп заслуживает быть ребенком» — дочь Билла Клинтона осудила насмешки в адрес сына Дональда Трампа

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Дмитрий Дзен
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«Бэррон Трамп заслуживает быть ребенком»: дочь Билла Клинтона осудила насмешки в адрес сына Дональда Трампа

Бэррон Трамп, сын нового президента США Дональда Трампа, стал объектом насмешек после церемонии инаугурации своего отца. В Сети начали высмеивать его странное поведение во время мероприятия, а особый «ажиотаж» вызвал твит Кэти Рич з телеканала NBC, которая пошутила, заявив, что Бэррон будет расстреливать людей.

Твит Кэти Рич стал очень популярным в Интернете. Его быстро афишировали многие популярные СМИ в Соединенных Штатах и по всему миру. При этом большинство читателей строго осудили такие шутки от телеведущей. Многие пользователи соц. сетей встали на защиту сына президента и осудили массовые насмешки в обществе.

Одной из первых на защиту Бэррона встала Челси Клинтон – дочь бывшего президента Америки Билла Клинтона. Она заявила, что Бэррон, прежде всего, имеет право быть ребенком, намекнув, что насмешки в его адрес не справедливы, а также добавила, что при этом он якобы становится заложником ситуации, заявив, что защита ребенка становится противостоянием политике президента.

Поводом для многочисленных насмешек в адрес Бэррона Трампа стало его поведение на церемонии инаугурации отца, которое многим показалось откровенно странным. В Сети оказались несколько эпизодов, снятых на видео, где Бэррон привлекает внимание своим поведением. На одном из видео мальчик резко одергивает руку в тот момент, когда Меланья Трамп, его мама, пытается взять его за руку.

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