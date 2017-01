«Бэррон Трамп заслуживает быть ребенком» — дочь Билла Клинтона осудила насмешки в адрес сына Дональда Трампа

Бэррон Трамп, сын нового президента США Дональда Трампа, стал объектом насмешек после церемонии инаугурации своего отца. В Сети начали высмеивать его странное поведение во время мероприятия, а особый «ажиотаж» вызвал твит Кэти Рич з телеканала NBC, которая пошутила, заявив, что Бэррон будет расстреливать людей.

Твит Кэти Рич стал очень популярным в Интернете. Его быстро афишировали многие популярные СМИ в Соединенных Штатах и по всему миру. При этом большинство читателей строго осудили такие шутки от телеведущей. Многие пользователи соц. сетей встали на защиту сына президента и осудили массовые насмешки в обществе.

Одной из первых на защиту Бэррона встала Челси Клинтон – дочь бывшего президента Америки Билла Клинтона. Она заявила, что Бэррон, прежде всего, имеет право быть ребенком, намекнув, что насмешки в его адрес не справедливы, а также добавила, что при этом он якобы становится заложником ситуации, заявив, что защита ребенка становится противостоянием политике президента.

Barron Trump deserves the chance every child does-to be a kid. Standing up for every kid also means opposing @POTUS policies that hurt kids.

— Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) January 22, 2017