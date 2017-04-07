Безвизовый режим для Украины: суть, требования, возможности и ограничения

Шестого апреля в Европарламенте приняли решение о безвизовом режиме для Украины. Президент Порошенко прокомментировал данное решение с большим восторгом. А сами украинцы смогут посетить страны ЕС без оформления визы уже до конца этого года.

Решение Европейского парламента не значит, что отмена виз для украинцев – уже решенный вопрос. Однако это значит, что страна приблизилась к получению безвиза максимально близко, практически вплотную. В течение примерно двух месяцев в ЕС должны принять несколько формальных решений, после чего свободный въезд в Шенгенскую зону официально заработает.

Тем не менее, украинцам все равно придется соблюдать многие требования для посещения европейских стран. Свободного передвижения, как внутри страны, не будет.

Во-первых, ехать в Евросоюз можно только по биометрическим паспортам, которых в Украине насчитывается около 3 миллионов. Для сравнения: всего, по словам Порошенко, в 2016 году украинцы пересекали границу с ЕС около 15 млн. раз.

Во-вторых, для пересечения границы с ЕС нужно иметь перечень гарантий, подтвержденных документами. Это: страховка на транспортные поездки, материальная база из расчета в пятьдесят евро в сутки, подтверждение целей поездки (документ о бронировании жилья или приглашение от родственников), обратный билет.

Въезжать на территорию ЕС можно не дольше чем на 90 дней из расчета раз в 180 дней. На более длинные сроки надо оформлять визу.

Наконец, еще один важный момент – безвиз коснется только туристов, студентов или бизнесменов. Причем студентов тех, которые проходят краткосрочные курсы в ЕС. А для граждан, намеревающихся работать за границей, придется оформлять платную рабочую визу.