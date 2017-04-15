Благодатный огонь-2017 должен сойти в Великую субботу в Иерусалиме

Схождения Благодатного огоня-2017 ожидают христиане по всему миру. Именно сегодня, за день до дня Воскрешения Христова, в Иерусалиме должно состояться одно из наиболее чудесных явлений в христианской вере. Согласно преданию, если Благодатный огонь не взойдет, это будет знаменовать скорый конец света.

Благодатный огонь ежегодно сходит за день до православной Пасхи. Однако за этим явлением наблюдают и другие христианские конфессии: католики, копты и прочие. В ожидании этого явления замирают сердца сотен тысяч верующих по всему миру, а несколько тысяч человек собираются непосредственно у Храма Гроба Господнего в Иерусалиме.

Когда точно сойдет огонь, никто никогда не знает. Люди ожидают это поистине чудесное явление часами. А многие приезжают в Иерусалим, проделав путь в тысячи километров.

В этом году верующие опасаются, что Благодатный огонь может не сойти. Дело в том, что Кувуклию – часовню, где размещается Гроб Иисуса, в этом году реставрировали. Реставрационные работы продолжались примерно на протяжении года. В ходе этой реставрации ученые впервые за примерно полтысячи лет открыли непосредственно Гроб Господний, сняв тяжелую мраморную плиту, которая его покрывала. Несмотря на то, что сами ученые не увидели в этом ничего трагического и объяснили работы научными целями и реставрацией, тысячи глубоко верующих христиан по всему миру активно протестовали против этой процедуры.

Наиболее преданные представители христианской веры считают, что вмешательство в историю религии может навлечь большую беду, и опасались, что в 2017 году Благодатный огонь не сойдет.