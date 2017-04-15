Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня в присутствии тысяч верующих

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме, в местном Храме Гроба Господнего. Как сообщает РБК, сошедший огонь верующие по традиции передавали друг другу свечами. После всех формальных мероприятий в Иерусалиме священный огонь будет передан в Россию, а также в другие страны Европы и мира.

Ежегодно тысячи верующих собираются возле одного из наиболее священных мест в христианстве. Многие верующие преодолевают тысячи километров пути ради того чтобы поучаствовать в процессии и получить Благодатный огонь. По традиции, первыми огонь перенимают высшие представители различных религиозных конфессий, дальше передают его тысячам собравшихся людей. В свою очередь, верующие передают его друг другу свечами.

Спустя некоторое время Благодатный огонь можно будет увидеть и перенять каждому желающему. Его доставят в Москву и другие мировые города и столицы. Для этого нужно прийти к назначенному месту со своей лампадкой.

Храм Гроба Господнего считается местом погребения и воскрешения Иисуса. Согласно поверью, огонь должен сходить ежегодно накануне Пасхи. А год, когда огонь не взойдет, будет знаменовать скорый конец света.

При этом ни верующие, ни ученые до сих пор не знают точного ответа на вопрос: каким образом Благодатный огонь восходит каждый год в Иерусалиме? Скептики полагают, что это искусственный процесс, однако верующие уверены, что огонь восходит от высшей силы. В этом году многие опасались, что огонь не взойдет из-за нарушения гробницы Иисуса – ученые впервые за 500 лет вскрыли надгробную плиту с целью реставрации и научных целей.