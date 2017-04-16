Благодатный огонь в 2017 году сошел в Иерусалиме, несмотря на опасения верующих

Благодатный огонь в этом году все-таки сошел в священном Храме Гроба Господня. Многие верующие были обеспокоены, что в этом году священный огонь не сойдет из-за вмешательства ученых, которые сдвинули мраморную плиту над гробницей Иисуса впервые за последние полтысячи лет.

Вчера, 15 апреля, в Иерусалиме произошло событие, которое знаменует собой победу жизни над смертью – сошел Благодатный огонь. Это явление считается главным символом жизни на планете в христианской вере. Считается, что если огонь не сойдет, то стоит готовиться к Апокалипсису – концу света. В этот раз многие представители христианской религии, разных конфессий, сомневались, что огонь сойдет. Сомнения были вызваны тем фактом, что в прошлом году в Гробнице Иисуса и в погребальном храме была затеяна большая реставрация.

В ее рамках ученые впервые за последние пятьсот лет открыли гробницу, в которой, предположительно, был погребен Иисус. Ученые сдвинули тяжелую мраморную плиту над гробом, изучили ее внутреннее состояние и реставрировали гробницу и весь храм. Реставрационные работы длились на протяжении примерно полугода.

Среди преданных вере христиан было много противников этой реставрации и вскрытия гробницы Иисуса. Тем не менее, ученые уверили, что этот поступок не грешный и направлен, прежде всего, на сохранение главной реликвии христианства.

Благодатный огонь действительно сошел, несмотря на все опасения верующих. Таким образом, земляне поживут в мире и благе еще как минимум один год – до следующей Пасхи.