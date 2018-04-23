Более 30 китайцев погибли в ДТП в Северной Корее

В результате ДТП в Северной Корее погибли не менее 36 человек, в том числе 32 гражданина Китая. Автобус рухнул с высокого моста по неизвестным пока причинам. Все погибшие оказались туристами, а обстоятельства происшествия устанавливаются в настоящее время.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в Северной Корее. В результате аварии зафиксированы десятки жертв и пострадавших. Как сообщили в представительстве китайского МИД, большинство погибших в этом ДТП – граждане КНР. Все они были туристами.

В общей сложности, по последним данным, погибли не менее 32 граждан Китая, а также еще четыре гражданина Северной Кореи. Данную информацию официально подтвердил представитель китайского МИД Лу Кан.

«В результате аварии погибли 32 гражданина КНР и ещё четыре северокорейских сотрудника».

Обстоятельства происшествия уточняются в настоящее время. Известно, что погибшие туристы находились в салоне автобуса, который рухнул с большой высоты с моста. Причины смертельного происшествия не установлены, сейчас на месте ДТП работают экстренные службы.

Также неизвестно, сколько человек пострадали в результате происшествия и есть ли вообще выжившие на месте ДТП.