Боснийская телеведущая Сенада Нуркич уволена за проституцию

Сенада Нуркич, популярная боснийская телеведущая, уволена с телевидения за то, что подрабатывала проституцией. Девушка призналась, что дополнительный заработок ей был необходим для выживания. Однако в руководстве телеканала приняли решение уволить Сенаду, — передают РИА Новости.

Нуркич была ведущей популярного на местном телевидении телеканала Pink и пользовалась популярностью у зрителей. Однако со временем к руководству канала начали поступать жалобы от зрителей – аудитория была недовольна провокационным поведением ведущей. Начальство Сенады начало проверку возникшей проблемы, и вскоре ведущая призналась, что занималась проституцией в качестве дополнительного заработка. После этого ее уволили.

Интересно, что сама Сенада не увидела в этом ничего запрещенного. По ее словам, занятия проституцией ей были необходимы, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Тем не менее в Боснии и Герцеговине этот вид деятельности является незаконным. Соответственно, руководство канала не оставило без внимания инцидент. Кстати, на канале планируют закрыть и шоу, которое вела Нуркич.

Дальнейшая судьба уволенной телеведущей пока не известна. Вполне возможно, что девушке придется также понести наказание перед законом.

Зато после своего увольнения Сенада Нуркич прославилась на весь мир, в том числе и в России. Интернет-пользователи и СМИ быстро распространили откровенные фотографии, которые, предположительно, принадлежат ведущей.