Британия негативно отреагировала на требования ЕС, пригрозив своим выходом из переговоров по Brexit

Великобритания может покинуть переговоры с ЕС о выходе страны из Евросоюза в том случае, если Брюссель не прекратит требовать от Британии выплаты в размере ста миллиардов евро. Об этом накануне заявил представитель Туманного альбиона по вопросам Brexit — Дэвид Дэвис.

В своем недавнем интервью министр заявил, что в переговорах с Евросоюзом могут возникнуть некоторые трудности в том случае, если Брюссель откажется обсуждать торговое соглашение с Британией, пока та не выплатит сто миллиардов евро. Дэвид придерживается того мнения, что странам, входящих в состав ЕС, следовало бы отложить решение этого вопроса на некоторое время. Он считает, это может помешать достижению договоренностей в торговых переговорах. Более того, министр не исключает вероятности того, что он может покинуть встречу с представителем европейского блока по вопросам Brexit — Мишелем Барнье.

Стоит отметить, что некоторые источники сообщают о возможном ужесточении требований со стороны стран европейской стороны. Брюссель может потребовать выплаты денежной суммы в размере гораздо большей, чем 100 миллиардов евро. В дополнение к этому Британии придется выплатить и свои долги перед европейскими странами и завершить выполнение взятых на себя некоторых финансовых обязательств в рамках членства ЕС.