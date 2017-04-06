Британские журналисты узнали о намерении Лондона наладить отношения с Россией

Власти Великобритании думают над тем, чтобы начать налаживать отношения с Россией, с помощью отказа от конфронтационной политики. Об этом пишет знаменитая британская газета «The independet», с ссылкой на официальные источники во власти.

Как пишет газета, необходимость изменения политического курса возникла пред властями Великобритании после победы Дональда Трампа в президентских выборах в США. Источник газеты сообщил, что Лондону стоило бы пересмотреть свое отношение к Москве, просчитав все возможные варианты развития отношений Кремля с США.

Даная тема особенно актуальна для Великобритании, так как Россия сейчас активно занимается наращиванием своего присутствия на Ближнем Востоке. Также источник заявил о том, что обе страны могла бы объединить совместная борьба с международным терроризмом.