Был оглашен план действий в Крыму украинских военных в 2014

Начальник военных сил государства озвучил информацию о том, что в 2014 году рассматривался вариант десантирования украинских военных на Крымский полуостров. Цель действий – не допустить выборы в Крыму, проводимый со стороны Российской Федерации.

Виктор Муженко, занимающий на данный момент пост начальника генштаба, заявил о том, что в начале марта он вместе с другими представителями военных структур рассматривал вариант направления десантных войск на территорию Крыма. По его словам, необходимо было как-то реагировать на происходящую ситуацию, и это был один из возможных вариантов. Десантные войска были уже полностью готовы к операции, но в последний момент СНБ Украины запретил проводить операцию.

В 2014 году Крым снова присоединился к Российской Федерации.