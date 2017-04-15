Бывший сирийский военачальник обвинил Башара Асада в сокрытии тысяч тонн химического оружия

Экс-генерал сирийской армии возложил на Башара Асада ответственность за сокрытие больших запасов химоружия. Как передают РИА Новости, бывший руководитель «химического» подразделения правительственных войск Захер ас-Сакэт, дезертировавший еще в 2013 году, рассказал, что президент САР скрывает эти боевые запасы от международных надзорных организаций.

Однако беглый генерал не предоставил общественности никаких доводов своих слов. А сам он не был на территории Сирии с момента своего дезертирства в 2013 году. Тем не менее, бывший военачальник уверяет, что Башар Асад скрывает от международного сообщества крупный склад с запасами химического оружия, на котором располагаются сотни тонн запрещенных орудий и боеприпасов.

Генерал заявляет, что правительство Асада признало наличие чуть более одной тысячи тонн химических боеприпасов. Однако, по его данным, на самом деле количество такого химического оружия как минимум в два раза больше названной цифры и исчисляется тысячами тонн.

По словам бывшего сирийского военачальника, все эти скрытые оружие и боеприпасы были тайно вывезены на склад в провинции Хомс.

В 2013 году Сирия официально отказалась от большей части своего химического оружия, сообщив о ликвидации тысяч тонн запрещенных орудий и боеприпасов. В том же году страна получила Нобелевскую премию мира за больше достижения в химическом разоружении.

С новой силой разговоры о химоружии Сирии возникли после того, как недавно был нанесен мощный удар по мирным территориям в Идлибе. Международная коалиция возложила ответственность за него на правящий режим Башара Асада.