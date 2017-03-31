Бывший советник Дональда Трампа готов рассказать о сотрудничестве с Россией

Бывший советник нынешнего президента Америки – Дональда Трампа готов начать давать показания ФБР, в обмен на гарантию отсутствия уголовного наказания. Как заявил его адвокат, бывший советник может рассказать довольно много интересного.

Советник покинул свою должность еще зимой прошлого года, буквально через несколько недель после того, как занял этот пост. Его отстранили от государственной деятельности после того, как его увидели в компании российского посла — Сергея Кисляка.

Советник заявил, что готов начать давать показания ФБР о влиянии России на предвыборную кампанию нынешнего лидера США. Но сделает он это только в том случае, если ему будет обеспечено освобождение от уголовной ответственности.