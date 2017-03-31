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Бывший советник нынешнего президента Америки – Дональда Трампа готов начать давать показания ФБР, в обмен на гарантию отсутствия уголовного наказания. Как заявил его адвокат, бывший советник может рассказать довольно много интересного.

Бывший советник Дональда Трампа готов рассказать о сотрудничестве с Россией
Фото: savella.co.za

Советник покинул свою должность еще зимой прошлого года, буквально через несколько недель после того, как занял этот пост. Его отстранили от государственной деятельности после того, как его увидели в компании российского посла — Сергея Кисляка.

Советник заявил, что готов начать давать показания ФБР о влиянии России на предвыборную кампанию нынешнего лидера США. Но сделает он это только в том случае, если ему будет обеспечено освобождение от уголовной ответственности.

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