Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Дональда Трампа и ракетный удар по Сирии

Французские сатирики из Charlie Hebdo опубликовали карикатуру на ракетную атаку США по военной базе в Сирии. На этой работе изображен американский лидер Дональд Трамп. Именно он отдал приказ нанести удар по сирийской военной базе.

Ночью с шестого на седьмое апреля по приказу американского президента корабль военно-морского флота США в Средиземном море выпустил несколько десятков ракет в направлении сирийской военной базы в Хомсе. К цели добрались менее половины ракет, другие приземлились в неизвестной местности. Однако достигнувшие цели снаряды нанесли серьезный урон Сирии и привели к человеческим жертвам.

В издании Charlie Hebdo отреагировали на военный конфликт спустя почти два дня после атаки. В очередном выпуске сатирического журнала напечатана карикатура. На ней изображен Дональд Трамп с ехидной ухмылкой на лице, а в его руке – вспышка огня, оставшаяся после запуска ракеты. Карикатура достаточно прямо намекает на ответственность американского президента к недавним ракетным ударам.

Также к карикатуре имеется подпись. Она гласит буквально: «В апреле, делай что угодно!».

В администрации Белого дома эту карикатуру пока не прокомментировали, однако ранее представители американских властей объяснили, почему решили нанести ракетную атаку. В Вашингтоне обвинили Башара Асада в химической атаке на мирное население в провинции Идлиб. Подчеркивается, что именно с той самой военной базы в Хомсе, на которую была произведена атака, ранее были запущены снаряды химического оружия.