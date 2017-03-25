Час Земли: поможет ли отключение света на один час решить проблему экологии?

Символическое отключение света на один час 25 марта вряд ли спасет экологию, но оно поможет обратить внимание на истощение ресурсов Земли. Сомнительно, что в 20:30 очень много людей выключат всю электроэнергию и найдут чем заняться, но Всемирный фонд природы это понимает и речь ведет о «необязательном свете» вроде телевизора.

Вот уже десять лет определенная группа людей верит, что отключение света на час один раз в год изменит ситуацию в целом. Но Всемирный фонд природы Австралии 25 марта 2007 года решил, что хоть с чего-то надо начинать беречь планету. Но каждый город континента-страны понял, что расходует благодаря даже часовому отключению на 10% в час меньше. Неужели не стоит давать электростанциям «отдохнуть»? На экономию электроэнергии разные страны смотрят по-разному: если для Украины это вопрос жизни здесь и сейчас, то многие европейские страны работают на перспективу. Города Европы отключает освещения театров, площадок, лесопарковых зон, чтоб город тоже отдохнул.

«Почта России» в РФ присоединяется к «Часу Земли», но россияне уверены, что так она грехи все равно не замолит. Но внешнее освещение отключат все почтамты, а так же сортировки и логистические компании. С 20:30 по 21:30 люди уже не ходят на почту и не работают, а архитектурная подсветка подождет час во имя экологии. 2017 год объявлен годом экологии, в акцию «Час Земли» поверило уже 2 млрд. человек, 170 стран и 7 тысяч городов. Скоро в интернете появятся снимки городов, которые на час превратятся словно в «мертвые и заброшенные», но в этом будет своя прелесть и свой смысл.