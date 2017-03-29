Черногория в скором времени станет членом НАТО

За вход Черногории в альянс высказалось абсолютное большинство сенаторов. Таким образом, сенат одобрил вступление Черногории в альянс. Из этого следует ожидать, что Черногория может стать членом НАТО уже в этом году.

В общей сложности за вход в состав НАТО проголосовало 97 членов сената и только лишь двое проголосовали против, а один и вовсе воздержался. Это означает, что Черногория приобретет статус нового члена альянса уже в текущем году.

Напомним, что страны участницы НАТО, заключили между собой протокол о вступлении Черногории в НАТО, что дает её представителям возможность присутствовать на заседаниях в качестве наблюдателя. Для завершения процесса вступления протокол должен быть одобрен всеми странами, входящих в состав НАТО.