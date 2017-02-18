Что сказал Трамп 17 февраля: наладить отношения с Россией Трампу мешает «желтая пресса»

17 февраля президент Америки Дональд Трамп заявил, что нормализации отношений США и России мешает «желтая пресса», которая из всех его высказываний делает «утки» и «фейки». Президент хочет потепления отношений с РФ, хотя политически это сейчас не совсем выгодно. По идее, именно Америке не помешало бы быть с Россией пожестче, но Трамп не хочет продолжения «холодной войны».

45-ый президент отметил, что в первую очередь он будет думать о благе Америки, потому искать в его действиях благо для России и Украины – глупо. Но во имя блага для всего мира двум странам-гигантам лучше дружить, чем враждовать. Рекс Тиллерсон будет встречаться с представителями России и пытаться договориться о взаимодействии. На прессу, которая собралась в Белом Доме, даже на штампующую «фейковые новости», президент не кричал. Трамп не ругал СМИ и не обвинял: во-первых, у прессы не должно быть повода писать, что президент «рвет и мечет», а во-вторых, американцы все меньше верят СМИ. Выиграть нынешнему президенту помогли ну точно не купленные Хиллари Клинтон журналы и газеты.

Пресса, которая считает, что новый президент борется со свободой слова, спросили его напрямую об этом, но Трамп заявил, что нет такой свободы – писать вранье. Если завтра все СМИ вмиг начнут писать правду – Трамп будет их больше всех продвигать и помогать финансово. Конечно, Америке с ее тенденцией ненавидеть Россию нужен такой президент, который будет стрелять по российским кораблям-разведчикам. Тогда это будет «здорово». Но для США это сейчас «не здорово»: с РФ нужно подружиться.