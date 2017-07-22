Цунами, которые накрыли прибрежную часть Турции после сильного землетрясения в Эгейском море, не помешали российским туристам отдыхать, ходить на пляж и весело проводить время. Туристы других стран могут вернуться домой, не отдохнув положенных дней и ночей, из-за страха перед стихией, но к россиянам это не относится.

Ассоциация туроператоров России уверяет, что никто из российских туристов после землетрясения в Эгейском море не уехал из Турции – зачем покидать гостиницы, где «все включено», а работники отелей помогают грамотно эвакуироваться. Тем более летальных исходов в Турции нет, 70 турок легко ранены и то из-за неумения покидать здания при землетрясении. А кадры с обломками, трещинами в старинных строениях и поваленными наземь деревьями пользуются огромным успехом в соцсетях. Русские бесстрашны, в то время как европейцы не любят рисковать.

С туристами из России в Турции сейчас все в полном порядке – буквально каждый из них позвонил домой и сказал, что все хорошо, пришлось только поспать на улице. Не пострадал никто из россиян ни в турецком прибрежном Бодруме, ни в Греции на Косе. И что немаловажно для возрождающегося турецкого отельного бизнеса – ни один объект туристической сферы не пострадал. Страна еле вернула российского туриста на пляжи, и стихия, к счастью, не помешает их притоку на отдых. Паники среди россиян точно нет.

Напомним, подземные толчки в Эгейском море привели к появлению цунами, они затопили прибрежную территорию Турции, Греции и некоторых островов. Турция находится в районе, который достаточно сейсмически опасен: там сходятся литосферные плиты, они время от времени движутся. Туроператоры обязаны предупредить о вероятности такого рода явлениях и оформить соответствующую страховку.