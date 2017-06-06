Представитель Национального банка Казахстана Даянир Акишев рассказал на брифинге в Алма-Ате об инфляции в своей стране. По его словам, пока инфляция не выходит за пределы целевого диапазона – народ будет мириться с ростом цен и находить деньги.

Господин Акишев отметил, что инфляция в 7,5% не выходит за пределы нормы, и с апреля этого года ситуация в Казахстане не ухудшилась. Но когда подорожали мясо и овощи, самое необходимое для казахов – народ был просто в шоке. Частично рост цен на самые популярные продукты питания компенсируется снижением стоимости другого продовольствия. В продовольственной инфляции есть колебания, но нет ощутимых изменений, потому казахский потребитель пересмотрел свой рацион и приспособился к новым реалиям. Данияр Талгатович пообещал, что за пределы целевого коридора годовая инфляция не выйдет ни в этом году, ни в следующем.

Банкир объяснил, что народ не ждет от государства чуда, и пока требуется платить немного больше – он будет платить, находя где и на чем сэкономить. На общий тренд рынка временные неудобства не влияют. К тому же в конце третьего квартале в Казахстане появляются сезонные овощи и фрукты, производителю есть что предложить, конкуренция на этом рынке велика. Чтобы не потерять покупателя производитель будет снижать цены, идти на уступки, уменьшая годовую инфляцию. Правда, наблюдаться подобная тенденция будет до четвертого квартала, после инфляция вернется на прежний уровень и даже немного увеличится из-за обеднения продовольственной базы.