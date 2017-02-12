Дельфины Новая Зеландия: выбросившиеся на берег млекопитающие вернулись в море

Недавно в Новой Зеландии произошло трагическое событие, дельфины выбросились на берег. Неизвестны причины, по которым эти млекопитающие прибегают к таким действиям.

Стало известно, что около 200 морских животных вернулись в воду, они уплыли благодаря недавнему приливу. Всего произошел выброс 600 дельфинов. Большинство их низ погибли, но благодаря работе волонтеров, участвовавших в спасении животных, смогли снять с мели 100 млекопитающих.

Константин Згуровский, который является управляющим морского проекта Всемирного природного фонда РФ, рассказал о возможной причине данного происшествия. По его словам, это могло произойти из-за вожаков, которые могли быть в этот момент оглушены сейсморазведкой, системой акустики судов, принадлежащих военным. Необходимо отметить, что на этой территории очень часто происходит подобное. Помимо дельфинов, на берег выплывают также киты. По сей день ученые по всему миру не в состоянии определить причину массовых суицидов, которые периодически происходят в разных частях нашей Планеты. Обычно, если дельфин попадает в такую неприятность, стая обязательно захочет помочь, в результате они также попадают в ловушку.