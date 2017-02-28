Диана Шурыгина и ее изнасилование получили отдельную страничку в Википедии

Уже даже электронная энциклопедия «Википедия» знает о том непростом и странном деле об изнасиловании, которое случилось в Ульяновске 1 апреля прошлого года. Правда, статью предлагают удалить из основного источника информации в Сети, но до удаления любой желающий может дополнить публикацию. Авторы статьи постарались собрать только факты без оценочных суждений.

Разные СМИ реагируют на скандальные выпуски «Пусть говорят» по-разному, но большинство желает, чтоб «изнасилованную» оставили скорее в покое. Срок Семенову еще больше не скостят, апелляционный суд и так для него много сделал. Да и не ждет парень того, что его ошибку ему простят полностью: пьяная женщина сама не знает, хочет она близости или нет, и решение поменяет несколько раз. Ажиотаж вокруг девушки не утихает по другой причине: любит российский народ кого-то полностью винить, а кого-то полностью обелять. Диана после пьяной близости на вечеринке и после программы «Пусть говорят» была вторично «изнасилована» интернетом: из нее сделали мем.

Людей, которые винят в случившемся неосторожность обоих молодых людей и их безответственный образ жизни, в Сети немного. Они искренне желают Диане поумнеть, Сереже – выйти по УДО и тоже поумнеть в 24 года, и понять, пьяная близость аморальна и опасна. На шоу звучали очень правильные выводы: выпивших девушек обычно зовут в другую комнату не «рыбок кормить в аквариуме», а юноше лучше оставить в покое хмельную красавицу и уложить ее спать. В то, что Семенов в отношении Дианы применял жестокость, угрозы и побои практически никто не верит.