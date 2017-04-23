Дилан Руф, американский преступник-убийца, переведен в тюрьму в штате Индиана для исполнения смертного приговора. Руф был обвинен в убийстве девяти человек в Чарлстоне, что в Южной Каролине. Свое преступление Дилан совершил в отношении темнокожих прихожан в местной церкви.

Американский убийца Дилон Руф вскоре будет казнен в соответствии с судебным распоряжением. 22 апреля в силу вступило распоряжение о переводе преступника в тюрьму в Терре-Хоте, что в штате Индиана, — информирует ТАСС. Именно там будет приведен в действие смертельный приговор осужденному. До этого Руф находился под арестом в тюрьме в городе Чарлстон.

Ужасное преступление Дилон совершил еще летом 2015 года. 17 июня вооруженный Руф вошел в здание церкви в городке Чарлстон во время проводившегося богослужения. На тот момент в помещении находились десятки прихожан. Преступник выхватил пистолет и расстрелял темнокожих прихожан.

Полиция задержала «чарлстонского стрелка» и выдвинула против него обвинения в общей сложности по более чем тридцати пунктам. Молодой человек был обвинен в убийстве девяти человек, а также преступлениях, совершенных на почве расовой ненависти. В конце прошлого года присяжные признали Дилана виновным по всем выдвинутым в его отношении пунктам. А в январе текущего года ему назначили наказание в виде смертной казни.

На суде обвиняемый отказался от услуг адвокатов и защищал свои права сам, однако в ходе процесса так и не признал вины и в содеянном не раскаялся.