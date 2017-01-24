Дочь Клинтона заступается за сына Дональда Трампа Баррона

В день инаугурации президента США Дональда Трампа в семье самого главы страны и в семье Клинтонов кипели страсти. Единственная дочь Клинтонов заступалась за сына трампа и просила лишний раз не третировать ребенка, а ее отец в это время заигрывал с Иванкой Трамп. Лишь строгий взгляд Хиллари Клинтон, которая простила мужу Монику Левински, заставил Билла Клинтона прекратить бессмысленный флирт.

Семья избранного президента нарядилась соответственно мероприятию – со вкусом, лаконично и стильно, только главе США все равно, в чем он ходит. Иванка Трамп всегда купалась в мужском внимании, умея одеваться, а на инаугурации отца она надела белые брюки и белое пальто с очень интересным кроем. Конечно, «сверлящий взгляд» мужа выводил из себя проигравшую демократку – теперь она проигрывает и как женщина. Хотя Иванка Трамп почти сверстница ее дочери Челси Клинтон. Именно Челси, а не старшая сестра 10-илетнего Баррона вступилась за мальчика. СМИ пишут, что Баррон асоциален и чуть ли не аутист.

В социальных сетях Челси выложила пост о том, что Баррон Трамп – нормальный ребенок, у которого отбирают право побыть просто ребенком. И тот факт, что он устал от предвыборной гонки отца, еще не говорит о том, что это будущий «школьный стрелок», аутист и «жертва домашнего обучения». Быть ребенком президентом – еще больший труд, чем стать в одночасье «первой леди».