Дональд Трамп дал указание подготовить распоряжение о снятии санкций с РФ

Администрация новоиспеченного американского лидера Дональда Трампа готовит распоряжение, в котором говорится о снятии с РФ санкций.

«Администрация президента на сегодняшнюю минуту занимается подготовкой распоряжения, предусматривающего снятие санкций с РФ», — заявил Фабрис Потье, который является старшим научным сотрудником американского аналитического центра.

По его словам, Трамп планирует завтра провести переговоры с лидером России, а также с Ангелой Меркель. Стоит отметить, Дмитрий Песков, занимающий должность пресс-секретаря российского лидера, подтвердил новость о предстоящем разговоре президентов стран. Необходимо отметить, что данная беседа по телефону станет первой после вступление Трампа на пост главы США. О желании переговорить с Путиным рассказал сам миллиардер. Это произошло во время интервью одной из американских телекомпаний.

«Путин позвонил мне, когда стало ясно о моей победе на гонках президента. Между нами еще не было беседы, но в скором времени это произойдет», — говорит новый американский глава.

Напомним, неделю назад состоялась торжественная инаугурация нового президента США, Дональд Трамп дал присягу служить стране.