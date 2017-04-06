Дональд Трамп и Ангела Меркель смогли договориться по совместному взаимодействию по вопросам Украины и Афганистану

Лидеры Америки и Германии недавно созвонились по телефону, чтобы обсудить целый ряд злободневных вопросов. Среди них разумеется, был конфликт на Украине и сложившаяся ситуация в Афганистане.

В результате этого разговора лидерам удалось договориться о взаимном сотрудничестве по этим проблемам. Они пообещали друг другу, что и дальше продолжат созваниваться для обсуждения насущных проблем. Сейчас военные обеих стран занимаются поддержкой Властей Афганистана, помогая им поддерживать безопасность в стране.

Напомним, что такие страны как Германия, Франция, Россия и Украина входят в состав так называемого «норманнского формата», который совместными усилиями четырёх стран занимается вопросами по урегулированию конфликта на востоке Украины.