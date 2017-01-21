Дональд Трамп издал первые указы на посту президента Америки

Новоиспеченный глава американского государства Дональд Трамп после инаугурации успел издать указы, которые стали первыми в его статусе. Решение, которое принял лидер, стало предложение Сенату в качестве главы Минобороны выбрать генерала Джеймса Мэттиса.

Также новый глава США высказал и другие предложения, которые касаются назначении на должности в его администрацию. Среди таких предложений является назначение американского посла в ООН, представителя в Совете безопасности, посла в Китае, представителей финансовых институтов. Ожидаемым решение для всех американцев стал отказ Трампа от программы здравоохранения, которая была введена Обамой. Исходя их этого, руководители учреждений обязаны выполнить отмену, предоставление льгот, отсрочку исполнения закона о здравоохранении.

«Указ говорит о том, что главы ведомства должны предпринимать попытки для развития свободного рынка в торговле на международном уровне, чтобы предоставлять медицинские услуги, страхование в этой области», — отмечается в указе Трампа.

Напомним, вчера состоялась инаугурация нового 45-го президента США. В полдень Дональд Трамп официально вступил в эту должность.