Дональд Трамп начал проверку сделки Билла и Хиллари Клинтон с Россией

Недавно Дональд Трамп опубликовал в социальной сети обращение к комитету палаты, где призвал её сотрудников провести проверку по факту заключения сделки России с Биллом и Хиллари Клинтон.

Он написал в своем аккаунте твитера, поинтересовавшись у разведки США, почему они не хотят провести проверку по факту заключения сделки России с Биллом и Хиллари Клинтон. Ему интересно, почему большая часть урана досталась России.

Напомним, что в прошлом месяце лидер Америки уже выдвигал обвинения против своего бывшего соперника по президентской гонке. Тогда он уличил её в том, что она передала 20% урановых запасов российской стороне. Это было ответным обвинением, после того, как Клинтон неоднократно публично утверждала о том, что Дональд имеет связи с Кремлём.