Президент США Дональд Трамп в своем недавнем интервью информационному агентству Рейтер заявил о том, что он не хотел бы иметь конфликт с КНДР на уровне двух государств, но такого исхода событий также не стоит исключать.

Дональд Трамп сообщил, что у него нет желания зарождать конфликт с лидером КНДР, и он надеется на мудрость и благоразумность Ким Чен Ына, но вероятность того, что такие взаимоотношения, которые есть сейчас, закончатся большим конфликтом между США и КНДР, очень высоки.

В своем интервью Дональд Трамп также поблагодарил президента Китая Си Цзиньпин, отметив, что его помощь неоценима в преодолении и решении конфликта между странами. Китай, по словам президента, имеет большое влияние на Северную Корею.

Напряженная ситуация между КНДР и США, а также другими странами сложилась из-за того, что КНДР грозиться продолжить свои ядерные испытания. В ответ США уже отправило к берегам Корейского полуострова свои эсминцы, а также вчера провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты.