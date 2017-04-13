В процессе официального визита в Россию Рекса Тиллерсона, занимающего пост госсекретаря США, были проведены переговоры между ним и Владимиром Путиным с участием Лаврова. По предварительной оценке Президента США, американский госсекретарь проделал огромную работу и получил хорошие результаты.

По оценке Президента США, то, что он увидел, оказалось превосходно, результаты работы колоссальны. Как отметил Трамп, Тиллерсон сделал все для безопасности США и его союзников.

Напомним, что на этой недели Рекс Тиллерсон (госсекретарь США) пребывал с официальным визитом в Россию, где встретился с Президентом государства Владимиром Путиным. Помимо этой встречи, он также встретился и с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавром.