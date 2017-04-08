Дональд Трамп поздравил американских военнослужащих с успешной атакой на Сирию

Дональд Трамп поздравил своих соотечественников – военнослужащих – с «успешным» нанесением удара по территории Сирии. Американский лидер написал поздравительное сообщение в своем официальном Твиттере. Президент поздравил военнослужащих мужчин и военнослужащих женщин.

Глава Белого дома еще раз прокомментировал нанесенный ранее удар по сирийской авиабазе в Хомсе. На этот раз Трамп представил поздравительное обращение в своем Твиттере. Президент написал, что поздравляет мужчин и женщин – военнослужащих армии США – с успешным выполнением ракетной атаки по сирийской базе. Трамп также упомянул, что выполняя операцию, военнослужащие «хорошо» представили США и весь мир.

Ранее Дональд Трамп прокомментировал нанесение американского удара по территории Сирии, аргументировав эту атаку тем, что якобы правительственные войска САР ранее проделали химическую атаку на мирных сирийцев в Идлибе. При этом глава американского государства уточнил, что атака была совершена как раз с той самой военной базы в Хомсе.

В Минобороны России тоже отреагировали на действия американского флота. В официальном заявлении российские власти осудили действия американского лидера. А Владимир Путин заявил, что США действовали под хорошо продуманным предлогом.

В результате атаки на базу в Хомсе погибли, по предварительным данным, не менее четырех человек, шестеро пострадали, а еще двое пропали без вести. По неподтвержденным данным, мирные жители соседней с базой деревни тоже понесли человеческие жертвы.