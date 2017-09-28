Дональд Трамп: в США выпустили книгу, посвященную психическому здоровью действующего президента

Высококлассные американские специалисты, работающие в области психиатрии, стали авторами книги о Дональде Трампе. В этой книге специалисты изложили свое мнение насчет психической неуравновешенности президента США.

Авторы книги пишут в своем творении о том, что Трамп является причиной очень тяжелых последствий для психического здоровья граждан страны. Кроме того, они пришли к выводу, что Дональд явно страдает от психических расстройств, а также называют его самым опасным человеком в мире. Западные издания уже успели написать о выходе этой книги и отметить, что в ее написании участвовали несколько человек – высококвалифицированные специалисты в области психиатрии, психологи, лингвисты и журналисты. Все авторы книги написали по одной главе, высказав свою точку зрения и приведя некоторые аргументы. Также западные журналисты отметили, что выпуск этой книги должен будет спровоцировать очень громкий скандал, так как это вызовет негативную реакцию со стороны профессионального сообщества американских психиатров. А всё потому, что подобного рода обвинения в адрес публичного и высокопоставленного человека противоречат главному принципу “согласия пациента”.

Напомним, неделю назад Дональд Трамп обвинил основателя “Facebook” в мистификации вокруг России, после того как тот передал правительству США информацию о российском вмешательстве в Американские выборы.