Джордж Майкл тайно похоронен в Лондоне рядом с могилой своей матери

Знаменитый британский исполнитель Джордж Майкл похоронен спустя три месяца после своей кончины. Похороны прошли вчера, 29 марта, в Лондоне. Процессия проходила в закрытом режиме без присутствия представителей прессы.

Как отмечают британские СМИ, скорее всего, семья Майкла выбрала этот день днем похорон Джорджа не случайно. Суть в том, что в среду официально начался процесс выхода Британии из ЕС, потому внимание большинства репортеров в стране было приковано именно к этой процедуре. Это позволило провести похоронную церемонию в относительной тишине.

Факт проведения процессии подтвердили члены семьи Джорджа Майкла. Родственники покойного артиста обратились к поклонникам по всему миру со словами благодарности за поддержку и хорошие слова уважения и любви.

По словам родственников, похороны действительно не афишировались и прошли в присутствии только самых близких и родных людей.

Точное место похорон Джорджа Майкла не называется, но пресса называет вероятным местом Хайгейтское кладбище в Лондоне, где покоится мама известного артиста. Погост расположен недалеко от дома покойного в столице Великобритании.

Джордж Майкл трагически скончался в Рождество, в конце2016 года. Смерть артиста для многих стала очень неожиданной, и произошла при загадочных обстоятельствах. Чтобы установить точный диагноз и, как следствие, причины смерти певца, экспертам потребовалось проводить исследования на протяжении двух с половиной месяцев. В конечном итоге было установлено, что смерть является естественной и наступила в результате проблем с сердечной мышцей и печенью.