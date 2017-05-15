Переговоры между Египтом и Россией по возобновлению авиасообщения в настоящий момент не ведутся. Все контакты по этому вопросу прерваны с февраля этого года, ввиду требования России допустить российских специалистов в местные аэропорты для контроля за безопасностью. Египет считает, что это нарушит его суверенитет.

Переговоры между российской и египетской стороной по вопросу возобновления прекращенных с прошлого года авиасообщений до сих пор не ведутся, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на египетскую газету “Аль-Ватан”. В частности, сообщалось, что отсутствие всяких контактов на эту тему между двумя странами связано с требованием российской стороны обеспечить в аэропортах Египта присутствие российских специалистов для контроля за безопасностью. Власти Египта усмотрели в этом требовании нарушение их суверенитета, поэтому ответили категорическим отказом. Также Египет считает, что присутствие российских специалистов в стране повлечет за собой определенный прецедент, и другие страны захотят сделать то же самое.

Министерство гражданской авиации Египта сообщило, что Каир намерен искать другие способы обеспечения безопасности перелетов между двумя странами. Для этого они готовы сотрудничать с российскими специалистами. Начало работ в этом направлении Египтом уже начато, и все остальные требования России, Каир выполняет. Для проверки систем безопасности, в Египет планируется пригласить российских экспертов. Дата их прилета обсуждается.