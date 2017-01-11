Елизавета II: почему некоторые СМИ торопятся похоронить королеву Британии?

«Википедия», как официальный источник, пока не сообщает о смерти Елизавета II: в энциклопедии по-прежнему значится только дата ее рождения 21 апреля 1926 года. Но все чаще можно увидеть новости о том, что Елизавета скончалась. Сайт канала ICTV пишет, что очень скоро в Букингемском дворце разразится скандал – сообщение о смерти монархини на официальном сайте дворца появилось, но потом резко исчезло.

Скриншот той скандальной записи сейчас можно увидеть во многих СМИ, но пока о прискорбном факте молчит «Википедия» — ничего нельзя принимать на веру и писать, как о свершившемся. Издание life.ru сообщает, что это – фейк, поскольку семья Елизавета II его официально опровергла, но и комментариев сын, внуки и невестки не дают. Причина, по которой СМИ хоронят правительницу, понятна: им нужно повышать свой рейтинг. Пока неизвестно, умерла Королева во сне в Сандрингемском дворце или борется со старостью и сопутствующими болезнями. Семья заявила, что Королева-мать не выходит к народу из-за того, что очень плохо себя чувствует.

Газета «Дни.ру» рассуждает, кто заменит монархиню на троне, если с нею в самом деле что-то случится, не заявляя при этом, что Елизавета II умерла. По закону Принц Чарльз станет новым монархом Великобритании, но королеве все меньше нравится сын в этой непростой роли. Если по каким-то причинам корона не достанется Чарльзу, то на его мессе окажется внук королевы Уильям с женой Кейт, а следующий на очереди — правнук Елизавета II Джордж. О принце Гарри речи в наследовании власти не идет.