Елизавета II умрет через четыре года и три месяца

В прошлом году Елизавета II отметила свое 90-летие. В стране придумали код, по которого станет известно о кончине британской королевы.

На сегодняшний день в Британии непростое время, но самым шокирующим событием станет кончина королевы. Британские власти уже готовы к такому повороту событий, поэтому предусмотрели специальный пароль. Он предназначен для оповещения о наступлении этого печального события. Сообщить код должен будет ее личный секретарь, должность которого сейчас исполняет Кристофер Гейдт. Так, он скажет: «Лондонский мост разрушен». Эти слова должны быть адресованы премьер-министру.

Британские врачи утверждают, что королеве осталось прожить менее пяти лет, а именно 4 года и 3 месяца. Власти страны ранее рассказали, что ими будет сделано все возможное, чтобы смерть Елизаветы II наступила в кругу ее родных. В последние дни около нее будет Хью Томас, являющийся врачом королевы. Он примет решение, когда необходимо впустить в ее покои семью. После премьера страны, данная новость должна будет сообщена 15 странам, в которых она занималась правлением, а также представителям государств, которые являются участниками Содружества, всего их насчитывается 36. Для этих стран королева считается главным символом. Что касается самих британцев, все это время они не будут знать о наступившей кончине королевы.