Елизавета II жива: новость о смерти оказалась ложью

Пару дней назад стало известно о кончине Елизаветы II. Интересным моментом является то, что после публикации новости на сервере королевского семейства, ее сразу удалили, несмотря на то, что другие СМИ успели растиражировать информацию. Об этом передает одно из российских изданий.

За публикацией новости стоит ее старший сын. Сообщалось, что кончина женщины произошла во сне, она продолжительно болела пневмонией. После пары минут новость исчезла из сайта. Все ожидали опровержения публикации, но из Букингемского дворца они не последовали. Стоит отметить, что королеве 90 лет, 65 из них она занималась управлением государства. Женщина является самой долгоправящим монархом в истории страны.

Этой зимой у королевы был сильный кашель и инфекция в груди, и ее супруг также был простужен. Источники сообщали, что женщина из-за болезни была вынуждена пропустить службу в церкви во время Рождества и Нового года. Но утром 8 января Елизавета II вместе с герцогиней и принцем, которые в первый раз взяли с собой детей, появилась в храме Святой Марии Магдалены. Данная церковь находится в поселке Сандрингем в графстве Норфолк. Снимок семейного посещения воскресной церемонии появилось в интернете, женщина выглядит здоровой.