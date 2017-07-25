Эрдоган обратился ко всем мусульманам с призывом поехать в Иерусалим в мечеть Аль-Акса

Реджеп Эрдоган, глава Турции, обратился с призывом ко всем неравнодушным мусульманам отправиться для молитвы в Иерусалим, в мечеть Аль-Акса. Эрдоган возмущен тем, что тех, кто приезжает туда на поклонение, израильские власти считают террористами и, по всей видимости, хотят отобрать у них их святыню.

По сообщению «ИА ТАСС», глава Турции Эрджеп Эрдоган возмущен действиями израильских властей, которые хотят запретить мусульманам свободно приходить на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, так как, по их мнению, многие из них являются террористами и должны пройти контроль металлодетектора на входе.

Он призвал каждого мусульманина, у которого есть такая возможность, поехать в Аль-Аксу для поклонения, выказав тем самым протест властям Израиля. Тех, кто не может поехать, Эрдоган призывает помочь братьям в Иерусалиме материально. По словам Эрдогана, Аль-Акса такая же святыня для мусульман, как Мекка и Медина, а сегодня израильтяне там проливают мусульманскую кровь.

В качестве решения проблемы мусульманско-израильского конфликта в Иерусалиме, президент Турции предложил восстановить границы Палестины по состоянию на 1967 год, границы государства Израиля также должны вернуться к показателям того же периода времени.

Напомним, что в прошедшее воскресенье, более сотни арабов были ранены местной полицией во время акции арабского протеста на территории Старого города. Мусульмане перестали заходить в мечеть Аль-Акса и молятся у ее стен, так как на входе установили металлодетектор. Они возмущены, что с ними обращаются как с террористами. Однако, такие меры израильские власти были вынуждены принять после нападения на полицию 14 июля.