ЕС продлил санкции, введенные против России, до 15 сентября 2017 года

Сегодня, 13 марта 2017 года Совет ЕС продлил срок действия ограничительных мер, которые введены в связи с действиями, подрывающими территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, еще на 6 месяцев, до 15 сентября 2017 года. Эти меры включают замораживание активов и запрет на поездки.

Оценка ситуации не дала оснований для изменения режима санкций. Список был обновлен; Совет ЕС исключил двух скончавшихся лиц из списка лиц и организаций, подпадающих под действие ограничительных мер, которые в данный момент распространяются на 150 человек и 37 организаций. Информация о лицах и организациях и причины их включения в список были актуализированы, по мере необходимости.

Правовые акты будут доступны в Официальном журнале ЕС с 14 марта 2017 года. Они были утверждены в рамках письменной процедуры.

Эти ограничительные меры были введены в марте 2014 года; последний раз срок их действия продлевался в сентябре 2016 года. Другие меры ЕС, введенные в ответ на кризис в Украине и действующие в данные момент, также включают:

— экономические санкции, затрагивающие отдельные сектора экономики России; в силе до 31 июля 2017 года;

— ограничительные меры, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя и действующие на территории Крыма и Севастополя; в силе до 23 июня 2017 года.

Дополнительная информация (на английском языке):

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/13-eu-sanctions-ukraine-integrity/

Источник: europa.eu