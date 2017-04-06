ЕС вводит безвизовый режим для Украины: Европарламент одобрил решение

ЕС принял решение о безвизовом режиме для Украины. Сегодня, шестого апреля, Европейский парламент проголосовал «за» отмену виз для украинских граждан. Теперь соответствующий документ должен пройти еще несколько стадий утверждения, после чего безвизовый режим официально заработает.

Глава украинского государства уже передал гражданам поздравления с положительным решением Европарламента. «За» отмену визового режима проголосовали 521 депутат – подавляющее большинство, – сообщают «РИА Новости». В ходе заседания парламента было отмечено, что Киев не только выполнил требования Европейского Союза, но и даже сделал больше, чем требовалось. Докладчика парламента Мария Габриэль напомнила, что все страны, соблюдающие европейские требования, должны уметь извлекать выгоду от отмены визового режима с Союзом для своих граждан.

Это решение фактически значит, что украинцы уже в этом году получат свободный въезд в страны ЕС. Перед этим документ должны одобрить в комитете стран-участниц ЕС, в Совете ЕС, а также в председательстве ЕП и Мальты. Спустя двадцать дней после того, как последняя подпись будет поставлена, безвиз официального заработает.

Правда, на деле введение безвизового режима будет значить только то, что украинцам теперь не надо будет подавать документы в посольства стран ЕС. Однако на границе от украинца могут потребовать предъявить билеты в две стороны, приглашение от родственников или справку о бронировании отеля, и подтверждение наличия финансов из расчета в пятьдесят евро на человека на один день.

Кроме того, без виз въезжать в страны Шенгенской зоны разрешается только в туристических целях. Работать в ЕС по-прежнему можно только по специальной рабочей визе. А пересекать Шенгенскую границу будет разрешено только владельцам биометрических паспортов.