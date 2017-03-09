Европейский центральный банк объявил новый прогноз роста экономики еврозоны

Сегодня ключевое внимание приковано к заседанию Европейского центрального банка, а также к Марио Драги, который провел пресс-конференцию. Ожидается, что слова главы банка приведут к изменениям на валютном рынке.

На фоне повышения роста инфляции до целевого уровня ЕЦБ создаются сложные условия. Стоит отметить, что на протяжении четырех лет борьбы с дефляцией чиновники обратили внимание, что цены растут быстрее, чем планировалось. Некоторые инвесторы считают, что этот момент позволит убедить совет регулятора для внесения изменений в специальную программу, предполагается объем 2,3 трлн евро.

Ожидается, что глава банка захочет представить картину с позитивной стороны, при этом будет идти речь, что перспектив недостаточно для уменьшения стимулирования. Несмотря на увеличение общей инфляции, базовая инфляция, не учитывающая отскок нефтяных цен, продолжает оставаться на низком уровне.

Необходимо отметить, что в конце прошлого года банк планировал рост ВВП зоны евро в 2017 году на 1,7%, а еще через год на 1,6%.

«Риски, которые имеют отношения к перспективе увеличения еврозоны, являются слабо выраженными, но они остаются. Это связанно в основном с глобальными факторами», — рассказал Марио Драги.