«Евровидение-2017» продолжается, 11 мая состоится 2-ой полуфинал конкурса, на котором свои страны представят 18 исполнителей. Мероприятие пройдет в киевском Международном выставочном центре, начало запланировано на 22:00 по московскому времени.

11 мая поздно вечером стартует 2-ой полуфинал «Евровидения». Исходя из жеребьевки, в этот день на киевскую сцену должна была выйти российская певица Юлия Самойлова, но она не сможет представить на конкурсе Россию, так как СБУ запретила ей въезд на территорию Украины.

Шоу запланировано на 22:00 по московскому времени, оно пройдет в Международном выставочном центре. Во 2-ом полуфинале споют песни исполнители из 18 стран. По окончании полуфинала станет известно, кто из участников конкурса пройдет в финал, который состоится 13 мая.

Необходимо отметить, что Украина получила право организовать данное мероприятие у себя в стране после победы представительницы страны в прошлогоднем конкурсе. Так, исполнительница Джамала выступила с композицией «1944» и одержала первое место на «Евровидение-2016».

Напомним, помимо Юлии Самойловой, запрет во въезде которой СБУ объяснил её выступлением в Крыму, на украинскую территорию также не пустили аккредитованных на песенный конкурс журналистов из РФ и российских фанатов. По словам Всеволода Богданова, занимающего должность председателя СЖР, это решение Украины нелепое. Он добавил, что страна таким образом пытается сломать отношения между народами.