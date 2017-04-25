Как стало известно из бюджетного плана на 2018 год, США запланировало в следующем году значительно сократить такую статью расходов как финансовая помощь для Украины. Финансирования для украинского государства может быть урезано на 2/3 от планируемого ранее.

Ранее США планировало предоставить материальную помощь Украине в 2018 году в размере почти 570 млн. долларов. Но уже в этом году были внесены корректировки в бюджет на 2018 год, где в статье расходов на Украину выделили только 177 миллионов долларов, уменьшив финансирование почти на 70%.

Большинство экспертов связывают такое урезание помощи с тем, что нынешнее правительство Америки не ставит в приоритетное направление помощь другим странам, в том числе и Украине. Как стало известно, США намерено уменьшить не только финансирование для Украины, но и для других стран, которым ранее помогало финансово.