Финансовые рынки пока игнорируют протекционистский тон Дональда Трампа

Президент Мексики отменил встречу с Дональдом Трампом, на которой планировалось обсудить финансирование строительства стены между странами. В итоге Дональд Трамп предложил ввести 20%-ю таможенную пошлину на весь импорт из Мексики (торговый оборот с США составляет 500 млрд долл.), что, по его мнению, покроет расходы на стену (14 млрд долл.).

Такая жесткая переговорная позиция президента в отношении Мексики создает опасения относительно предстоящих переговоров по NAFTA, что повышает риски торговых войн. Финансовые рынки пока не считают, что такая политика США в отношении своих торговых партнеров может как-то негативно сказаться на американской экономике (хотя в это трудно поверить). Американские индексы консолидировались на ранее достигнутых уровнях, доходность 10-летних UST осталась около YTM 2,52%. Нефть подорожала (до >56 долл./барр., Brent) на заявлениях стран-производителей ОПЕК о продолжающемся сокращении добычи.