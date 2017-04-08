Фрегат «Адмирал Григорович» вернулся в состав ВМФ РФ в Средиземном море и направляется к сирийским берегам

Знаменитый российский фрегат «Адмирал Григорович» вернулся в группу российских ВМФ в Средиземном море сегодня, восьмого апреля. Сведения об этом подтвердил представитель Черноморского флота Вячеслав Трухачев, отвечающий за информационный отдел.

Ранее, седьмого апреля, информация о возвращении «Адмирала Григоровича» в состав средиземноморского соединения ВМФ России появилась в российских информационных агентствах. Как сообщает РБК, на днях, с третьего по пятое апреля, фрегат принимал участие в соединенных российско-турецких военных учениях. О возвращении «Адмирала» в Средиземное море также сообщили турецкие источники.

Отмечается, что в ходе новой миссии фрегата в составе средиземноморской флотилии он должен посетить базу в сирийском Тартусе. Конкретные цели этого визита командованием не называются, однако известно, что у сирийских берегов корабль пробудет не менее месяца. Ранее некоторыми СМИ выдвигалась версия, что решение вернуть фрегат к сирийским берегам стало ответом на недавнюю ракетную бомбардировку США сирийской военной базы в Хомсе.

На известие о возвращении «Григоровича» в море отреагировали пользователи социальных сетей из Украины. Радикально настроенные пользователи высмеяли эту новость, вспомнив, что российский фрегат отличается не только своей высокой мощью и боеспособностью, но еще и способом передвижения. Дело в том, что фрегат передвигается со слишком явными следами в виде дыма. Именно это и стало поводом для насмешек со стороны отдельных пользователей.