Гадания на Рождество: Церковь предостерегает от связи с темными силами

Христианская Церковь не рекомендует гадать на Рождество: это противоречит духу праздника рождения Господа и Спасителя. Ведь в день рождения принято поздравлять, а не делать то, что обидит, огорчит и оскорбит виновника праздника. И священники в один голос заявляют: если уже совсем невмоготу рисковать душой и рассудком – дождитесь Крещения. А ведь многие гадания очень опасны – они приоткрывают завесу между двумя мирами материального и духовного.

Самое безобидное гадание, продиктованное желание найти суженого – гадание на имя будущего мужа и на цвет его волос. Чтоб узнать имя жениха, нужно в ночью с 6 на 7 января выйти на улицу и спросить имя первого встречного прохожего. Чтоб узнать, кого в новом году ждать — блондина или брюнета – нужно расчесаться неиспользованной до этого расческой и произнести: «Суженый мой, ряженый! Приходи ко мне наряженный». Во сне придет будущий муж и расчешет волосы. Традиция имеет варианты: на расческе может оказаться несколько прядей волос, определяющих «масть» будущего мужа. В знаменитом сказе Павла Петровича Бажова «Голубая Змейка» два мальчика очень жестоко пошутили над старшей сестрой одного из них. Гребешком доброй, но косортой Марьюшки они расчесали коня Голубко. Девушка, которую стали дразнить «женой мерина», со злости пожелал шутникам «встретить Голубую Змейку». Добрый дух наказывает мальчиков, но потом вознаграждает, видя их раскаяние, а для Марьюшки находится хороший парень с волосами «лошадиной масти».

«Комсомольская правда» пишет: не стоит гадать на что-то плохое на Рождество, не стоит задавать вопросов, ответ на которые может не понравиться. Если уж хочется знать, что будет, то лучше знать в общих чертах, гадая на варениках. В каждый вареник нужно положить постную начинку и какой-нибудь предмет-символ. Монетка означает доходы в новом году, леденец – «сладкую жизнь», пуговка – обновы, драже – рождение ребенка, а нитка – жизнь в разъездах. Главное – не подавиться и помнить, что все в наших руках.