Гао Цянь, обладающая самыми красивыми ягодицами в Китае, призналась, что не хочет к себе ненужного мужского внимания и потому не носит сексуальное белье. Гао из провинции Ляонин уверена, что у фигуристых девушек в жизни немало своих проблем, и им завидовать незачем.

19-летняя Гао Цянь из города Шэньян выиграла в очень своеобразном китайском конкурсе красоты – Поднебесная выбирала обладательницу самых красивых ягодиц. Так Китай решил показать Бразилии, что напрасно все ее считают страной «самых красивых пятых точек». Конкурс в торговом центре стал ответом на бразильское состязание «Мисс БумБум». Пятьдесят китайских красавиц с накаченными ягодицами пытались понравиться семи судьям и показать свои «достоинства».

По профессии китаянка Гао Цянь – тренер и влогер. Она не только помогает другим девушкам стать красивыми и накачанными в зале, но и поддерживает их в Интернете, выкладывая виде со своими занятиями и рекомендациями. Принять участие в конкурсе Гао уговорили подруги, но чтоб придать своей «части тела» нужную форму, девушка выполняла специальные упражнения для ягодиц.

В Китае свои каноны красоты ягодиц – ценятся «изогнутые и пухлые». Тренер не раз заявляла, что не вставляла имплантаты в нужную часть тела – у нее все «свое», но для этого нужно работать над собой и не один день. Но в жизни Гао – скромная девушка, она носить мешковатую одежду, чтобы в ней видели человека, а не «Мисс Ягодицы». Один раз ей пришлось даже поругаться с влюбленной парой: парню она очень понравилась, а его девушке – нет.

Сейчас цель Гао – представлять Китай на конкурсе «Мисс БумБум» в Бразилии, чтобы сместить какую-нибудь бразильянку с пьедестала. Кумир Цянь – Ким Кардашьян, вот у кого, по мнению тренера, идеальная фигура.